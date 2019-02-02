У вантажному потязі виявили контрабанду

Сьогодні, у залізничному пункті пропуску «Мостиська – Перемишель», у вагоні з рудою, спільна оглядова група митників та прикордонників виявила приховані від митного контролю сигарети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

Як виявилось, 560 пачок сигарет містились у рампі одного з вагонів.

Згідно з товаросупровідними документами вантаж «котуни залізорудні» вагою 3514 тонн переміщувався з Полтави до Чехії.

Сигарети вилучено на склад митниці.