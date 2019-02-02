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У Мостиському районі перекинувся мікроавтобус. Постраждали троє людей

Наталя Дуляба

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Вчора вранці, 1 лютого, орієнтовно о 07:30 год. на дорозі Самбір – Мостиська в одному зі сіл Мостиського району перекинувся мікроавтобус «Мерседес». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес», 21-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП травми отримали пасажири мікроавтобуса віком 18, 19 та 42 роки – усі односельчани водія.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють всі деталі події.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина є лідером в Україні за кількістю смертельних ДТП.

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