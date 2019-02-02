На кордоні зупинили викрадений в Італії мікроавтобус

Прикордонники Чопського загону виявили мікроавтобус, розшукуваний Інтерполом як викрадений. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними відомства, у пункт пропуску «Тиса» на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус «Mercedes Sprinter» під керуванням 22-річного чернівчанина. Під час перевірки документів на автомобіль спрацювала база даних «Інтерполу».

По цьому факту охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Національної поліції. На запит прикордонників відповіли, що транспортний засіб «Mercedes Sprinter» 2006 року випуску викрали на території Італії два місяці тому.

Виявлений мікроавтобус та документи на нього передали співробітникам Нацполіції.