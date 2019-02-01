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Аеропорт «Львів» продовжує нарощувати пасажиропотік

Андрій Котенський

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У січні 2019 року приріст пасажиропотоку аеропорту «Львів» склав 48,5%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі летовища.

 

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у січні 2019 року авіаперевезеннями скористалися 127,1 тис. пасажирів, що на 48,5% більше, ніж у січні 2018 р. (85,6 тис. пасажирів).

Кількість здійснених рейсів – 1 271, що на 28,0% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (993).

Як відомо, львівський аеропорт збільшив пасажиропотік у 2018 році на майже 50% і досягнув рекордної позначки 1 598,7 тисяч пасажирів.

 

 

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