Львівський аеропорт збільшив пасажиропотік у 2018 році на майже 50%

Приріст пасажиропотоку Міжнародного аеропорту «Львів» у 2018 році склав 48%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

За результатами діяльності ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», у грудні 2018 р. авіаперевезеннями скористалися 130,6 тис. пасажирів, що на 59,3% більше, ніж у грудні 2017 р. (82,0 тис. пасажирів).

Кількість здійснених рейсів – 1221, що на 27,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (955).

За результатами діяльності аеропорту у 2018 р. (січень-грудень) авіаперевезеннями скористалися 1 598,7 тис. пасажирів, що на 48% більше, ніж за 2017 рік (1080,0 тис. пас.).

На міжнародних рейсах було перевезено 1390,4 тис. пас. (53,5%), а на внутрішніх – 208,3 тис. пас. (19,7%). Кількість здійснених рейсів – 15 368, що на 28,2% більше, ніж за 2017 рік (11 983).