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Якої погоди чекати львів’янам у перший день лютого

Соломія Головіна

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Львів’ян попереджають про те, що завтра, 1 лютого, в першій половині дня очікується густий туман видимістю 200−500 м. Вдень обіцяють до 3 градусів тепла, істотних опадів не прогнозують. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 1 лютого, вночі та в першій половині дня у Львові та області очікують туман видимістю 200−500 м.

На найближчу добу у Львові прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вiтер південно-західний з переходом на південно-східний, 5−10 м/с. Температура повiтря вночі — 1−3° морозу, вдень — 1−3° тепла.

Погоду обумовить улоговина від циклону з центром над Великобританією та вплив атмосферних фронтів.

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