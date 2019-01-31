Якої погоди чекати львів’янам у перший день лютого

Львів’ян попереджають про те, що завтра, 1 лютого, в першій половині дня очікується густий туман видимістю 200−500 м. Вдень обіцяють до 3 градусів тепла, істотних опадів не прогнозують. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 1 лютого, вночі та в першій половині дня у Львові та області очікують туман видимістю 200−500 м.

На найближчу добу у Львові прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вiтер південно-західний з переходом на південно-східний, 5−10 м/с. Температура повiтря вночі — 1−3° морозу, вдень — 1−3° тепла.

Погоду обумовить улоговина від циклону з центром над Великобританією та вплив атмосферних фронтів.