ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові за вимагання 65 тисяч доларів хабара викрили одного з керівників обласного управління Держгеокадастру

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 31 січня, правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників обласного управління Держгеокадастру. За вирішення земельного питання він вимагав 65 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

 

Як йдеться у повідомленні, було встановлено, що один із керівників зазначеної установи пообіцяв громадянину вирішити на його користь земельне питання лише у разі надання йому 65 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За визначену посадовцем суму особа безперешкодно отримає у власність земельну ділянки поблизу природного парку.

«Чоловіка було затримано під час одержання ним першого «траншу». В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили 32,5 тисяч доларів США, одержаних у якості хабара. Затримали посадовця неподалік адмінбудівлі обласного управління Держгеокадастру», – йдеться у повідомленні поліції.

У ході досудового розслідування буде перевірятися причетність викритого у хабарництві посадовця до вчинення аналогічних та інших злочинів, а також можлива причетність до них інших посадових осіб держустанови. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 січня цього року у Львові затримали керівника відділу Державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Держгеокадастру України. Він за вирішення земельного питання вимагав від громадянина 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Фото: поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...