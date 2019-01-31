У Львові за вимагання 65 тисяч доларів хабара викрили одного з керівників обласного управління Держгеокадастру

Сьогодні, 31 січня, правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників обласного управління Держгеокадастру. За вирішення земельного питання він вимагав 65 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Як йдеться у повідомленні, було встановлено, що один із керівників зазначеної установи пообіцяв громадянину вирішити на його користь земельне питання лише у разі надання йому 65 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За визначену посадовцем суму особа безперешкодно отримає у власність земельну ділянки поблизу природного парку.

«Чоловіка було затримано під час одержання ним першого «траншу». В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили 32,5 тисяч доларів США, одержаних у якості хабара. Затримали посадовця неподалік адмінбудівлі обласного управління Держгеокадастру», – йдеться у повідомленні поліції.

У ході досудового розслідування буде перевірятися причетність викритого у хабарництві посадовця до вчинення аналогічних та інших злочинів, а також можлива причетність до них інших посадових осіб держустанови. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 січня цього року у Львові затримали керівника відділу Державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Держгеокадастру України. Він за вирішення земельного питання вимагав від громадянина 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Фото: поліція