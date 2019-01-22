У Львові на хабарі спіймали посадовця Держгеокадастру

Сьогодні, 22 січня, правоохоронці затримали на хабарі посадовця держпідприємства Держгеокадастру України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, за вирішення земельного питання керівник відділу Державного підприємства «Львівський науково-дослідний тапроектний інститут землеустрою» Держгеокадастру України вимагав від громадянина 1000 доларів США неправомірної вигоди. Зокрема, за зміну цільового призначення земельної ділянки та виготовлення технічної документації у зв’язку зі змінами.

«Неправомірну вигоду керівник відділу отримував у кілька етапів. Сьогодні зазначеного посадовця затримано під час одержання наступної частини неправомірної вигоди, 700 доларів США, за заниження суми нарахування сільськогосподарських втрат при зміни цільового призначення земельної ділянки», – повідомляють у поліції.

Керівника відділу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудовим розслідуванням буде перевірятися інші посадові особи установи, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

Фото: поліція