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У Львові на хабарі спіймали посадовця Держгеокадастру

Юлія Шпак

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Сьогодні, 22 січня, правоохоронці затримали на хабарі посадовця держпідприємства Держгеокадастру України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, за вирішення земельного питання  керівник відділу Державного підприємства «Львівський науково-дослідний тапроектний інститут землеустрою» Держгеокадастру України вимагав від громадянина 1000 доларів США неправомірної вигоди. Зокрема, за зміну цільового призначення земельної ділянки та виготовлення  технічної документації у зв’язку зі змінами.

«Неправомірну вигоду керівник відділу отримував у кілька етапів. Сьогодні зазначеного посадовця затримано під час одержання наступної частини неправомірної вигоди, 700 доларів США,  за заниження суми нарахування  сільськогосподарських втрат при зміни цільового призначення земельної ділянки», – повідомляють у поліції.

Керівника відділу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудовим розслідуванням буде перевірятися інші посадові особи установи, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

Фото: поліція

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