У Львові вперше проведуть фестиваль глінтвейну

На території Палацу мистецтв у Львові 14−17 лютого проходитиме перший Львівський фестиваль глінтвейну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На фестивалі буде представлено великий асортимент гарячого напою, окрім глінтвейну відвідувачі зможуть насолоджуватись зігріваючою атмосферою свята.

«Підтримуючи світову ініціативу «Zero Waste», тобто «нуль відходів», усі гості фестивалю отримають з квитком керамічне горнятко, щоб сповна насолодитись пряним напоєм. При виході з фестивалю відвідувачі зможуть повернути горнятко і отримати 30 грн, або залишити як сувенір на згадку (кошти не повертаються). Приємний сюрприз очікує усіх гостей свята – ароматний глінтвейн та пампух в подарунок», – наголошують організатори.