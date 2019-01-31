У Львові відремонтували вулицю Римлянина

У Львові завершили ремонт вулиці Римлянина. Зокрема, було замінено асфальт на бруківку, створено 14 паркувальних місць, встановлено нове вуличне освітлення тощо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Торік у вересні розпочався капітальний ремонт на вулиці Римлянина і до грудня роботи завершили. За словами директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олега Шміда, важливо було зберегти цю вулицю, як єдиний ансамбль з площею Митною, адже це досить гарна площа.

«Отож, як змінилася вулиця Римлянина після ремонту. Нагадаю, знак про пішохідну зону на цій вулиці стояв досить давно. Його там розмістила комісія з безпеки дорожнього руху на прохання мешканців. Але вулиця зручною для пішоходів після встановлення знаку так і не стала. Для пішоходів там місця практично не залишалося. Відтак разом із Личаківською адміністрацією «Інститут просторового розвитку» вирішив переробити цю вулицю і розробив її проект. І також було дуже важливо надавати велику увагу деталям на цій вулиці. Бо дуже часто в нас просто пропускають такі речі, як височина кущів, вуличні меблі, височина дерев. Фактично вулиця потребувала озеленення, відтак, ми залишили одне старе дерево і посадили багато молодих дерев», – сказав він.

Олег Шмід додав, що на вулиці Римлянина замінили асфальт на бруківку, що дуже добре для пішохідних вулиць.

«Там є зона для транзитного проходу пішоходів, вона викладена великою плиткою. Для того, щоб запобігти хаотичному паркуванню, було пораховано скільки місць вміщає ця вулиця і скільки місць там потребують самі мешканці, відтак ми зробили 14 паркувальних місць. Окрім того, було зроблено чимало інженерно-технічних речей. Ми приєднали усі ринви до дощової каналізації, встановили нові ліхтарі», — розповів директор ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Нагадаємо, Львівський портал писав про те, які дороги у 2019 році будуть ремонтувати у Львові. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Фото: ЛМР