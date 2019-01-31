Цироз печінки і ймовірні симптоми Альцгеймера: як себе почуває політв'язень Павло Гриб

У 20-річного українського політв’язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у Росії, ймовірно виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Про це розповів його батько Ігор Гриб, передає «Громадське».

Як він зазначив, український професор Василь Притула, який лікує Павла Гриба з дитинства, зробив медичний висновок про прогрес хвороби Павла. Водночас про можливі симптоми Альцгеймера сказав невропатолог, який нещодавно оглянув Павла.

«У нього з’явилася нова хвороба – початкова стадія цирозу печінки. Коли він вчора був у невропатолога, то лікар взагалі сказав, що там, можливо, симптоми хвороби Альцгеймера. Дружина сказала, що лікар був шокований станом його здоров’я», – зазначив батько політв’язня у коментарі виданню «Настоящее Время».

Він нагадав, що Павло ще у 2017 році готувався до операції, однак уже понад півтора року перебуває за ґратами, «там де його били, знущалися, де є постійний психологічний тиск, нелюдські умови перебування»

«Він просто помре, якщо зараз терміново не зробити операцію», – наголосив Ігор Гриб.

Як відомо, Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня 2017 року. Туди, за словами батька, він поїхав на зустріч з дівчиною, з якою познайомився в соцмережах. Згодом з’ясувалося, що він перебуває в управлінні ФСБ Росії у Краснодарі.

Адвокат зниклого Гриба Євгенія Закревська закликала Європейський суд з прав людини застосувати термінові заходи у зв’язку зі прямою загрозою його життю, передає УП. Також за інформацією видання, батько переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

23 липня 2018 року у Північно-Кавказькому окружному суді Ростова зачитали обвинувальний акт українському 20-річному політв’язню Павлу Грибу. За версією обвинувачення, він схиляв (в розмовах та по листуванню в скайпі) російську школярку Тетяну Єршову виготовити вибухівку та підірвати її на шкільній лінійці. Дівчинка нібито не любила «вчителів, учнів та всіх росіян», передає Громадське.

Як повідомляв Львівський портал, в кінці січня 2019 року повноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що український політв’язень Павло Гриб, який перебуває у російській тюрмі, знаходиться на межі життя та смерті.