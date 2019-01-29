Політв’язень Гриб перебуває на межі життя і смерті

Український політв’язень Павло Гриб, який перебуває у російській тюрмі, знаходиться на межі життя та смерті. Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, 20-річний політв’язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров‘я надкритичний. В результаті обстежень лікарями діагностовано цілу низку серйозних хвороб.

«За наявною інформацією, «ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области», де утримується Павло, недооцінюється критичний стан хлопця та ігнорується наявність важких захворювань. Павло Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням і це сприяє загостренню наявних хвороб. Також негативний вплив на стан здоров’я в’язня Кремля посилюють умови утримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування», – зазначила Людмила Денисова.

Також вона звернулася до дипломатичних представників, які знаходяться у Ростові-на-Дону, з проханням вжити усі можливі заходи для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язня.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі, куди поїхав зустрітися з дівчиною, з якою, за словами батька Ігоря Гриба, познайомився в інтернеті.

Білоруські силовики тривалий час заявляли, що Гриба у них немає. Проте згодом прикордонники визнали факт перетину ним українсько-білоруського кордону.

Пізніше з’явилась інформація, що Гриба можуть утримувати російські спецслужбив Краснодарі.

Адвокат зниклого Гриба закликала Європейський суд з прав людини терміново втрутитись через загрозу його життю. Вона запевняла, що його можуть катувати в Росії.