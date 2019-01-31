На Закарпатті погрожували розстріляти наряд прикордонників

Поведінка організаторів контрабанди та їх поплічників стає дедалі агресивнішою. Прикордонникам Закарпаття довелося затримувати молодика, який погрожував розстріляти наряд прикордонників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Заради наживи контрабандисти легко нехтують здоров’ям та життям осіб, яких вони використовують задля незаконного переміщення контрабандних товарів через державний кордон. До того ж заради надприбутків контрабандисти готові навіть вбити. Як це було з прикордонником Вадимом Березенським, який намагався зупинити злочинців», – йдеться у повідомленні.

Злочинці вдаються до підлих словесних погроз та залякувань, після яких намагаються утекти або уникнути покарань.

Одного з таких ділків, 25-річного місцевого жителя Закарпаття, затримали у селищі Ділове Рахівського району, під час патрулювання прикордонники Мукачівського загону.

Молодик під’їхавши до наряду прикордонників автомобілем «Фольксваген» з іноземною реєстрацією після словесних образ та залякувань «пообіцяв» розстріляти наряд, якщо вони перешкоджатимуть його оборудкам на кордоні.

Військовослужбовці затримали чоловіка та доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколу за фактом злісної непокори законному розпорядженню працівника Держприкордонслужби України. Справу скероване до суду.

Крім того, до Нацполіції у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого за фактами насильства щодо працівника правоохоронного органу.