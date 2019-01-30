У 2018 році львівські правоохоронці розкрили близько 10% квартирних і автомобільних крадіжок

Упродовж 2018 року на території Львівщини зловмисники скоїли 1546 квартирних та 586 автомобільних крадіжок. Втім поліцейські в середньому розкрили близько 10% цих злочинів. Про це сьогодні, 30 січня, йшлося під час виступу прокурора Львівської області Юрія Квятківського на координаційній нараді з правоохоронцями, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом рівень злочинності в області протягом 2018 року зменшився на 6%. Також на 15% поменшало тяжких злочинів і майже на 10% – особливо тяжких. Втім незважаючи на це, Львівщина посідає 5-6 місце в Україні за рівнем злочинності.

Як зазначив Юрій Квятківський, упродовж минулого року в області вдалося на 20% зменшити кількість квартирних крадіжок. Втім прокурор поскаржився на те, що правоохоронці розкривають занадто малий їхній відсоток, відповідно, зловмисникам суд не призначає покарання.

«У 2018 році було скоєно 1546 крадіжок із квартир. Але у нас є проблема з розкриттям цього виду злочину і скеруванням до суду кримінальних проваджень. Із 1546 злочинів ми скерували до суду тільки 211 проваджень! Львівська область посіла 4 місце за квартирними крадіжками… Також минулого року вчинено 856 крадіжок із транспортних засобів. Але із них до суду скеровано лише 56 проваджень», – пояснив Квятківський.

За його словами, протягом минулого року правоохоронці зафіксували в області 16 403 злочини проти власності, серед них майже 9500 вчинили у Львові. У лідерах за рівнем злочинності є також Червоноград, Дрогобич і Борислав.

«Попри вжиті заходи потребує активізації робота Нацполіції щодо профілактики злочинів у майновій сфері, адже серед усіх злочинів ця категорія становить 63%», – наголосив Юрій Квятківський.

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