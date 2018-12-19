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Як вберегти свою домівку від крадіжки під час свят? Поради поліцейських

Олена Карп'юк

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Наближається такий очікуваний багатьма «місяць свят», який триватиме від Дня святого Миколая і аж до Водохреща. Відтак львів’янам, які планують вирушити у кількаденну подорож, правоохоронці рекомендують подбати про безпеку помешкань. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

«Зловмисники постійно вдосконалюють свої навички та знаходять нові способи проникнення в квартири громадян. Вони використовують сучасну техніку, мобільний зв’язок, а також виготовляють інструменти, спеціально пристосовані для зламу дверей і замків. Для проникнення в оселі злочинці використовують різні способи: зламують замки та двері, проникають через вікна та балкони, підбирають ключі до замків тощо», – наголошують правоохоронці.

Відтак поліція Львівщини нагадує, як можна вберегтись від квартирної крадіжки:

  • встановіть міцні двері. Вони мають бути обладнані не менше, ніж двома надійними замками;
  • ніколи не залишайте ключі у так званих «сховках»;
  • не демонструйте свій достаток, не розповідайте про свої доходи та дорогі покупки малознайомим людям. Вони, самі цього не підозрюючи, можуть стати інформаторами злодія;
  • не діліться планами на відпочинок, особливо у соцмережах;
  • звертайте особливу увагу на дивні телефонні дзвінки і дзвінки в двері чи в домофон;
  • встановіть дружні стосунки з сусідами. Виймайте самі кореспонденцію з поштової скриньки або доручайте це робити родичам, друзям, сусідам, якщо ви залишаєте квартиру надовго. Сусідів, з якими ви підтримуєте хороші стосунки, необхідно попросити звертати увагу на цілісність дверей та замків, залиште контактні номери, на які можна зателефонувати в разі необхідності;
  • під’їзд та сходова клітка повинні бути добре освітлені. По можливості обладнайте під’їзд камерами відеоспостереження.
  • надійнішого способу захистити своє житло, ніж користуватись послугами поліції охорони, поки що немає.

При необхідності негайно телефонуйте на оперативну лінію 102!

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