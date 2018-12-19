Як вберегти свою домівку від крадіжки під час свят? Поради поліцейських

Наближається такий очікуваний багатьма «місяць свят», який триватиме від Дня святого Миколая і аж до Водохреща. Відтак львів’янам, які планують вирушити у кількаденну подорож, правоохоронці рекомендують подбати про безпеку помешкань. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

«Зловмисники постійно вдосконалюють свої навички та знаходять нові способи проникнення в квартири громадян. Вони використовують сучасну техніку, мобільний зв’язок, а також виготовляють інструменти, спеціально пристосовані для зламу дверей і замків. Для проникнення в оселі злочинці використовують різні способи: зламують замки та двері, проникають через вікна та балкони, підбирають ключі до замків тощо», – наголошують правоохоронці.

Відтак поліція Львівщини нагадує, як можна вберегтись від квартирної крадіжки:

встановіть міцні двері. Вони мають бути обладнані не менше, ніж двома надійними замками;

ніколи не залишайте ключі у так званих «сховках»;

не демонструйте свій достаток, не розповідайте про свої доходи та дорогі покупки малознайомим людям. Вони, самі цього не підозрюючи, можуть стати інформаторами злодія;

не діліться планами на відпочинок, особливо у соцмережах;

звертайте особливу увагу на дивні телефонні дзвінки і дзвінки в двері чи в домофон;

встановіть дружні стосунки з сусідами. Виймайте самі кореспонденцію з поштової скриньки або доручайте це робити родичам, друзям, сусідам, якщо ви залишаєте квартиру надовго. Сусідів, з якими ви підтримуєте хороші стосунки, необхідно попросити звертати увагу на цілісність дверей та замків, залиште контактні номери, на які можна зателефонувати в разі необхідності;

під’їзд та сходова клітка повинні бути добре освітлені. По можливості обладнайте під’їзд камерами відеоспостереження.

надійнішого способу захистити своє житло, ніж користуватись послугами поліції охорони, поки що немає.

При необхідності негайно телефонуйте на оперативну лінію 102!