Прокурор розповів, де на Львівщині поліцейські найменше розкривають кримінальних справ

Сьогодні, 30 січня, під час координаційної наради з правоохоронцями прокурор Львівщини Юрій Квятківський поскаржився на те, що протягом 2018 року чотири територіальні відділення Нацполіції області продемонстрували низький відсоток розкриття кримінальних проваджень, а ще три – взагалі не скерували до суду жодного обвинувального акту у справах щодо бюджетних коштів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Протягом 2018 року правоохоронці на Львівщині розкрили 48% кримінальних правопорушень. При цьому Юрій Квятківський розкритикував роботу чотирьох поліцейських відділів:

«Найнижчий відсоток розкриття кримінальних справ за підозрою є у Дрогобицькому районі (37%), Пустомитівському (45%), Миколаївському (46%) та у Галицькому (38%) районах. Найнижчий відсоток розкриття за остаточним результатом досудового розслідування показали Галицький район і Дрогобицький – 36%».

За минулий рік поліцейські скерували до суду лише 21% обвинувальних актів на зловмисників, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі правопорушення. Також прокурор області наголосив на тому, що деякі слідчі неповно або навіть упереджено досліджують обставини кримінальних справ.

«Правоохоронці скерували до суду лише 14 обвинувальних актів щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, тоді як у 2017 році таких було 36. Середня сума збитків у цих провадженнях складає від 5000 до 7000 гривень. Незважаючи на збільшення кількості завершених кримінальних проваджень у бюджетній сфері майже на 17%, до суду не скерували жодного обвинувального акту слідчі Сихівського, Новороздільського та Червоноградського відділів поліції», – підкреслив Юрій Квятківський.

За його словами, протягом 2018 року Сихівський віділ поліції вів 6 кримінальних справ, що стосувались бюджетних коштів. Втім слідчі закрили половину із них.

«Сихівський відділ поліції вів 6 кримінальних проваджень. Слідчі витратили час на їхнє розслідування, але яка результативність? Три кримінальні провадження закриті. Кому потрібна така робота цілого відділу поліції у бюджетній сфері? Якщо ж у Львові такі злочини не розслідуватимуть, то що ми можемо хотіти від сільських районів? Але там такі злочини виявляють і скеровують до суду», – резюмував прокурор Львівщини.

Щоб реабілітуватись, представники Сихівського відділу поліції поскаржились, що у структурі вже півроку немає начальника слідства. Своєю чергою керівник львівської місцевої прокуратури №1 Роман Сапуцький пояснив, що з цим відділком провели бесіду, він «зробив висновки», і вже навіть є покращення.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2018 року львівські поліцейські в середньому розкрили близько 10% квартирних і автомобільних крадіжок.