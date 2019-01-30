Опублікували відео, як на кордоні в мікроавтобусі виявили тютюнову стелю

Учора в пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону запобігли незаконному переміщенню значної кількості тютюнових виробів, які ховалися у сталі мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
За даними відомства, приховано перевезти товар намагався наш співвітчизник автомобілем «Івеко». Прикордонники разом з митниками провели поглиблений огляд транспортного засобу і виявили у спеціальному тайнику – у подвійній стелі, мікроавтобуса 3708 пачок сигарет різних марок.
Сума оцінки сигарет склала майже десять тисяч гривень. Стосовно водія складено протокол про порушення митних правил.
Сигарети та автомобіль, як засіб контрабанди, вилучено.
Андрій Котенський