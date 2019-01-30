Опублікували відео, як на кордоні в мікроавтобусі виявили тютюнову стелю

Учора в пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону запобігли незаконному переміщенню значної кількості тютюнових виробів, які ховалися у сталі мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, приховано перевезти товар намагався наш співвітчизник автомобілем «Івеко». Прикордонники разом з митниками провели поглиблений огляд транспортного засобу і виявили у спеціальному тайнику – у подвійній стелі, мікроавтобуса 3708 пачок сигарет різних марок.

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Сума оцінки сигарет склала майже десять тисяч гривень. Стосовно водія складено протокол про порушення митних правил.

Сигарети та автомобіль, як засіб контрабанди, вилучено.