Мешканець Львівщини намагався перевести контрабандні сигарети у стелі автівки

Сьогодні, 29 січня, через пункт пропуску «Шегині-Медика» 42-річний мешканець Львівщини намагався перевезти у стелі автомобіля «Івеко» контрабандні сигарети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, за результатами аналітичної роботи митниками було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі з метою виявлення товарів та предметів, прихованих від митного контролю.

«Під час митного огляду транспортного засобу спільна оглядова група митників та прикордонників виявили сигарети, які містились у спеціально виготовленому тайнику, розташованому у стелі автомобіля. У ньому було приховано 3698 пачок сигарет. Сигарети та транспортний засіб вилучено», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДФС