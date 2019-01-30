Мерія закликає львів’ян допускати комунальників до проведення перевірки димових каналів

У Львові триває позапланова перевірка справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки у будинках, які обладнані пічним та газовим опаленням. Львівська міська рада вкотре закликає мешканців допускати працівників ЛКП до проведення перевірки та дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, передає Львівський портал.

Як повідомило управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, від початку року у Львові зафіксовано уже 11 випадків отруєнь чадним газом, внаслідок чого постраждало 26 осіб, 6 з яких — діти. На жаль, були і смертельні наслідки — померло 6 людей. Головна причина отруєння чадним газом — через невміле користування і поводження з ним.

Відтак, через збільшення випадків отруєння чадним газом, у місті розпочали позапланову перевірку справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки в будинках, які обладнані пічним і газовим опаленням. До перевірки залучені комунальні служби міста і, за потреби, спеціалісти ПАТ «Львівгаз». Перевірка триватиме місяць-півтора, і за цей час оглянуть усі будинки комунальної власності міста. Також провести такі перевірки зобов’яжуть керівників ОСББ та ЖБК. Мешканців просять з розумінням поставитись до цих заходів, та сприяти діям комунальників і допускати працівників до перевірки.

«Зараз у Львові триває позачергова перевірка справності димовентиляційних каналів. Черговий раз закликаємо мешканців не легковажити своїм життям і безпекою та безпекою своїх рідних, і сприяти перевірці та допускати комісію до огляду справності обладнання.

Вкотре наголошую, що справний стан роботи димових каналів — це безпека вашого життя. Також пам’ятайте про своїх рідних. Якщо у вас є батьки похилого віку — поїдьте і перевірте їхні газові прилади, роботу обладнання. Проведіть розмову зі своїми дітьми, навчіть їх користуватися газовими приладами. Також не проводьте переплануванням у помешканнях. А якщо, все-таки, робите ремонт, то викличте фахівців ПАТ «Львівгаз» чи ліцензованої організації, і хай вони професійно і якісно переставлять газове обладнання. У жодному разі не варто цим легковажити — це ваша відповідальність за своє життя», — наголосив в.о. міського голови Львова Сергій Бабак.

Нагадуємо, нещодавно Львівський портал писав матеріал: «Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?»