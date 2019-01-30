Для новоспечених батьків збираються впровадити послугу е-малятко

В Україні збираються запровадити електронну послугу е-малятко. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці Тwitter.

Він наголосив, що завдяки цій послузі родини з новонародженими зможуть оформити документи на малюка, грошову допомогу, інші документи в режимі онлайн.

«Уряд запровадить електронну послугу е-малятко. Наша головна мета – допомогти батькам, щоб українців було більше», – зазначив Володимир Гройсман.

Як повідомляв Львівський портал, із лютого збираються розширити перелік речей, які входять до одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».