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«Пакунок малюка» побільшає: із лютого розширять перелік речей

Соломія Головіна

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Перелік речей, які входять до одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», буде розширено з наступного місяця. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду, передає УНІАН.

 

«Пакунок малюка» формувався на основі опитування молодих мам, перелік речей буде розширено з лютого 2019 року», – сказав він.

Додамо, що урядова ініціатива «Пакунок малюка» – це пілотний національний проект з соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, який стартував 1 вересня 2018 року.

До дитячого набору «Пакунок малюка», який видається породіллям, входить 25 необхідних товарів, в тому числі пелюшки, підгузки, олійка, присипка, сорочечки, чепчики, спеціальний матрац, два види ковдр. Зазначена допомога надається всім родинам, в яких народжуються діти.

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