Як розпізнати брак йоду в організмі? Поради від медиків

Йод є важливим мікроелементом, який необхідний людині протягом усього життя. Потрібну порцію йоду щодня ми отримуємо під час прийому їжі, однак часто її може бути недостатньо для потреб організму. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як розпізнати брак йоду, до яких наслідків він призводить, а також як збалансувати свій раціон. Про це повідомляє Львівський портал.

Йод потрібен організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

«Неможливо точно вирахувати, скільки людина споживає йоду з їжею, але якщо в вашому щоденному раціоні не часто присутні продукти, багаті на йод, ймовірно, що організм відчуває нестачу цього мікроелементу. Це погано, бо призводить, зокрема, до затримки порушення розумової активності й обміну речовин», – написала Уляна Супрун.

Нестача йоду в організмі призводить до:

відчуття постійної втоми, слабкості, депресії;

збільшення щитовидної залози (зоб);

затримки росту у дітей;

затримки інтелектуального розвитку у дітей;

зниження розумової активності у дорослих;

порушення обмінних процесів;

загрози переривання вагітності;

раку щитовидної залози;

погіршення пам’яті, слуху;

підвищення рівня холестерину;

сухості шкіри, втрати її еластичності;

порушення роботи кишківника;

різкого зниження чи підвищення маси тіла;

набряків;

випадіння волосся.

Створити надлишок йоду в організмі є досить складно. Експерти ВООЗ вважають, що 1 мг на добу – це безпечна доза йоду.

«У деяких країнах, наприклад, у Японії добове споживання йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через уживання морських водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 мг йоду на добу для дорослих і до 1мг – для дітей.

Щоби знизити ризики йододефіциту, для приготування щоденних страв замініть звичайну сіль на йодовану. Також споживайте: