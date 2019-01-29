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Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення-2019

Вероніка Рой

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На Євробаченні-2019, яке відбудеться у Тель-Авів (Ізраїль), представник від України виступить у першому півфіналі 14 травня. Про повідомляє Eurovision.ua.

 

Повідомляється, що сьогодні, 28 січня, у Тель-Авіві відбулося жеребкування щодо порядку виступів 42 країн-конкурсантів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019.

Таким чином, у першому півфіналі також свою конкурсну пісню заспівають представники Словенії, Сербії, Фінляндії, Естонії, Білорусі, Португалії, Чехії, Сан-Марино, Чорногорії, Ісландії, Грузії, Австралії, Бельгії, Кіпра, Польщі, Угорщини, Греції, Іспанії, Франції та Ізраїля.

Другий півфінал Євробачення-2019 відбудеться 16 травня. У цей день виступатимуть такі країни: Швейцарія, Албанія, Швеція, Ірландія, Австрія, Молдова, Вірменія, Данія, Румунія, Латвія, Азербайджан, Хорватія, Македонія, Норвегія, Росія, Нідерланди, Литва, Мальта, Німеччина, Італія та Велика Британія.

Нагадаємо, 22 січня було проведено жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019.

Додамо, що прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Зазначимо, що 64-й конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авів (Ізраїль). Переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу».

Фото: Eurovision.ua.

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