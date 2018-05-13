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Представниця Ізраїлю перемогла на Євробаченні-2018

Олександр Косик

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Переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу». Європа обрала переможця за результатами голосування телеглядачів і національних журі.

 

Друге місце зайняла представниця Кіпру Eleni Foureira з піснею «Fuego». Третю сходинку посів представник Австрії Cesár Sampson з піснею «Nobody But You».

Український представник MELOVIN, набравши 130 балів, зайняв 17 місце.

Цьогорічний фінал не обійшовся без інцидентів. Під час виступу представниці від Британії SuRie невідомий вискочив на сцену, забрав у співачки мікрофон. Чоловік встигнув у нього крикнути: “Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи”. Його швидко схопила охорона. Співачка продовжила виступ, коли їй дали другий мікрофон. Європейський телерадіомовний союз заявив, що чоловік наразі перебуває під вартою у поліції.

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