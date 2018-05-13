Представниця Ізраїлю перемогла на Євробаченні-2018

Переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу». Європа обрала переможця за результатами голосування телеглядачів і національних журі.

Друге місце зайняла представниця Кіпру Eleni Foureira з піснею «Fuego». Третю сходинку посів представник Австрії Cesár Sampson з піснею «Nobody But You».

Український представник MELOVIN, набравши 130 балів, зайняв 17 місце.

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Цьогорічний фінал не обійшовся без інцидентів. Під час виступу представниці від Британії SuRie невідомий вискочив на сцену, забрав у співачки мікрофон. Чоловік встигнув у нього крикнути: “Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи”. Його швидко схопила охорона. Співачка продовжила виступ, коли їй дали другий мікрофон. Європейський телерадіомовний союз заявив, що чоловік наразі перебуває під вартою у поліції.