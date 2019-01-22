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Євробачення 2019: стали відомі результати жеребкування півфіналістів Національного відбору

Юлія Шпак

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Сьогодні, 22 січня, телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ провели жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Про це пише Eurovision.ua.

 

Отже, 9 і 16 лютого порядок виступів учасників буде таким:

1-й півфінал (9 лютого):

  • The Hypnotunez
  • LETAY
  • VERA KEKELIA
  • ЦеШо
  • YUKO
  • MARUV
  • Brunettes Shoot Blondes
  • BAHROMA

2-й півфінал (16 лютого):

  • Ivan NAVI
  • ANNA MARIA
  • KAZKA
  • КiRA MAZUR
  • LAUD
  • KHAYAT
  • Braii
  • Freedom jazz

Також сьогодні за кілька годин до жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019 стало відомо, що одна з учасниць – TAYANNA – прийняла рішення відмовитися від боротьби за право представити Україну. Нагадаємо, це була б третя спроба співачка відправитися на Євробачення.

У зв’язку із цим під час жеребкування було оголошено нового виконавця, який візьме участь у Нацвіборі замість TAYANNA – ним став гурт Maruv.

Додамо, що прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Додамо, 64-й конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу».

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