Євробачення 2019: стали відомі результати жеребкування півфіналістів Національного відбору

Сьогодні, 22 січня, телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ провели жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Про це пише Eurovision.ua.
Отже, 9 і 16 лютого порядок виступів учасників буде таким:
1-й півфінал (9 лютого):
- The Hypnotunez
- LETAY
- VERA KEKELIA
- ЦеШо
- YUKO
- MARUV
- Brunettes Shoot Blondes
- BAHROMA
2-й півфінал (16 лютого):
- Ivan NAVI
- ANNA MARIA
- KAZKA
- КiRA MAZUR
- LAUD
- KHAYAT
- Braii
- Freedom jazz
Також сьогодні за кілька годин до жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019 стало відомо, що одна з учасниць – TAYANNA – прийняла рішення відмовитися від боротьби за право представити Україну. Нагадаємо, це була б третя спроба співачка відправитися на Євробачення.
У зв’язку із цим під час жеребкування було оголошено нового виконавця, який візьме участь у Нацвіборі замість TAYANNA – ним став гурт Maruv.
Додамо, що прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.
Додамо, 64-й конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авів (Ізраїль).
Нагадаємо, переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу».
Юлія Шпак