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У Шегинях затримали контрабанду музичного обладнання

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники затримали 48-річного мешканця Тернопільщини, який намагався незаконно ввезти музичне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Чоловік прямував смугою руху «червоний коридор» на автомобілі Fiat Ducato. Він задекларував, що везе музичне обладнання загальною вартістю 891 євро, втім митники направили транспортний засіб на поглиблений огляд.

«В автомобілі, окрім задекларованих товарів, виявлено мікшерний пульт торгової марки Behringer XENYX X1204USB, директ-бокс Behringer ULTRA DI DI100, тестер Behringer CT 100, набір мікрофонів (3 шт). Вказаний товар громадянин визнав своєю власністю», – йдеться у повідомленні.

Всю техніку у порушника вилучили, її вартість встановлять додатково.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ст.472 Митного кодексу України. Справу скерують до суду, він і буде визначати покарання для 48-річного мешканця Тернопільщини.

Фото: ДФС

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