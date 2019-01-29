ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали злодія-«гастролера» з Донеччини

Соломія Головіна

|

Правоохоронці затримала у Львові «гастролера» з Донеччини, причетного до щонайменше десяти крадіжок та пограбування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

 

Так, у Залізничний відділ поліції звернулася 24-річна жителька Чернівецької області. Жінка повідомила, що на площі Двірцевій 2 січня близько 10.00 у неї викрали 1000 гривень, 50 євро, банківську картку, паспорт та посвідчення водія, видані на її ім’я.

Через три дні до правоохоронців надійшла ще одна заява – від 44-річної львів’янки. За словами жінки, у неї було викрадено гаманець, в якому знаходились 500 гривень, 30 доларів США та посвідчення водія.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника: ним виявився 30-річний житель міста Добропілля Донецької області.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.1 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.186 (грабіж) ККУ. Чоловіку загрожує до чотирьох років тюрми. Проводиться досудове розслідування. Триває перевірка щодо його причетності до інших кримінальних правопорушень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...