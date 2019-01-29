У Львові затримали злодія-«гастролера» з Донеччини

Правоохоронці затримала у Львові «гастролера» з Донеччини, причетного до щонайменше десяти крадіжок та пограбування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.
Так, у Залізничний відділ поліції звернулася 24-річна жителька Чернівецької області. Жінка повідомила, що на площі Двірцевій 2 січня близько 10.00 у неї викрали 1000 гривень, 50 євро, банківську картку, паспорт та посвідчення водія, видані на її ім’я.
Через три дні до правоохоронців надійшла ще одна заява – від 44-річної львів’янки. За словами жінки, у неї було викрадено гаманець, в якому знаходились 500 гривень, 30 доларів США та посвідчення водія.
Поліцейські встановили та затримали зловмисника: ним виявився 30-річний житель міста Добропілля Донецької області.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.1 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.186 (грабіж) ККУ. Чоловіку загрожує до чотирьох років тюрми. Проводиться досудове розслідування. Триває перевірка щодо його причетності до інших кримінальних правопорушень.
Соломія Головіна