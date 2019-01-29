У Львові затримали злодія-«гастролера» з Донеччини

Правоохоронці затримала у Львові «гастролера» з Донеччини, причетного до щонайменше десяти крадіжок та пограбування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Так, у Залізничний відділ поліції звернулася 24-річна жителька Чернівецької області. Жінка повідомила, що на площі Двірцевій 2 січня близько 10.00 у неї викрали 1000 гривень, 50 євро, банківську картку, паспорт та посвідчення водія, видані на її ім’я.

Через три дні до правоохоронців надійшла ще одна заява – від 44-річної львів’янки. За словами жінки, у неї було викрадено гаманець, в якому знаходились 500 гривень, 30 доларів США та посвідчення водія.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника: ним виявився 30-річний житель міста Добропілля Донецької області.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.1 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.186 (грабіж) ККУ. Чоловіку загрожує до чотирьох років тюрми. Проводиться досудове розслідування. Триває перевірка щодо його причетності до інших кримінальних правопорушень.