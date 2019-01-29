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Цьогоріч до ДПА з іноземних мов у 9-му класі додали аудіювання

Вероніка Рой

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Цього року в Україні впроваджується аудіювання як частина державної підсумкової атестації з іноземної мови в 9-му класі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

 

Таке нововведення впроваджують для того, аби учні шкіл могли заздалегідь підготуватися до аудіювання під час ЗНО з іноземної мови в 11-му класі. Таким чином цього року в 9-му класі ДПА проводитиметься з 3-х предметів: української мови, математики та третій – на вибір. Це може бути ДПА з іноземної мови: англійської, німецької, французької або іспанської. Атестація проводиться в письмовій формі та складатиметься з 3-х частин:

  • аудіювання
  • читання
  • використання мови

Матеріали для ДПА з іноземної мови в 9-му класі готуватиме вчитель. Завдання мають відповідати рівню А2+ для тих класів, що вивчають мову на рівні стандарту, та рівню В1 для класів з поглибленим вивченням іноземних мов. На їх виконання учень матиме 60 хвилин.

«Матеріали для аудіювання мають містити аудіозапис тексту та одне післятекстове завдання. Теми повинні стосуватися щоденних ситуацій спілкування і відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9-их класів. Це, наприклад, може бути фрагмент радіо-програми, прогноз погоди, опис чогось, телефонні перемовини тощо. Для рівня стандарту аудіотекст має бути тривалістю 1-2 хвилини, для поглибленого вивчення – 3-4 хвилини. Учні прослуховують запис двічі, після чого виконують завдання до нього», – пояснюють у МОН.

Також вчителям радять добирати матеріали для ДПА з відкритих джерел, зокрема, з використанням низки ресурсів, зазначених у методичних рекомендаціях. У цьому ж документі є докладні вимоги до інших частин атестації з іноземної мови.

Окрім цього, у відомстві нагадують, що для учнів 11-х класів, як і торік, ДПА з іноземної мови буде предметом на вибір та відбуватиметься в формі ЗНО. Сертифікаційна робота з англійської (французької, німецької, іспанської) мови налічує 59 завдань різних форм та складається з чотирьох частин:

  • «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань)
  • «Читання» (22 завдання)
  • «Використання мови» (20 завдань)
  • «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Нагадаємо, Львівський портал нещодавно опублікував покрокову інструкцію успішної реєстрації на ЗНО-2019. Детальніше читайте ТУТ.

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