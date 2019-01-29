На пробне ЗНО учні можуть зареєструватись до 31 січня

У четвер, 31 січня, завершується реєстрація на пробне ЗНО-2019. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зареєструватись на пробне тестування з бажаного предмета можна на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість ЗНО з одного предмета становить 138 гривень.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного ЗНО мають можливість:

ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці і структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;

попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;

отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;

оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, реєстрація на цьогорічне пробне ЗНО стартувала 8 січня.

Також із 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов’язковим.