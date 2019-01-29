ОСТАННІ НОВИНИ

На пробне ЗНО учні можуть зареєструватись до 31 січня

Наталя Дуляба

|

У четвер, 31 січня, завершується реєстрація на пробне ЗНО-2019. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

 

Зареєструватись на пробне тестування з бажаного предмета можна на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість ЗНО з одного предмета становить 138 гривень.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного ЗНО мають можливість:

  • ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці і структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;
  • попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;
  • отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;
  • оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, реєстрація на цьогорічне пробне ЗНО стартувала 8 січня.

Також із 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов’язковим.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...