Сьогодні в Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Сьогодні, 8 січня, в Україні розпочалась реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 31 січня. Про це йдеться на сайті УЦОЯО.
Реєстрація відбуватиметься на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.
Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:
- ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
- виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці і структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;
- попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
- навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;
- отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;
- оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти. Докладніше про проходження пробного тестування, у тому числі про вартість, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Юлія Шпак