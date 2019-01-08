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Сьогодні в Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Юлія Шпак

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Сьогодні, 8 січня, в Україні розпочалась реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 31 січня. Про це йдеться на сайті УЦОЯО.

 

Реєстрація відбуватиметься на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:

  • ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці і структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;
  • попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;
  • отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;
  • оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти. Докладніше про проходження пробного тестування, у тому числі про вартість, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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