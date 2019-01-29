ОСТАННІ НОВИНИ

Курсанти Академії сухопутних військ стали переможцями першості ЗСУ з військового біатлону

Вероніка Рой

|

Курсанти Національної академії сухопутних військ здобули перемогу в першості Збройних сил України із зимового військового біатлону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

 

Нещодавно в 169-ому навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України завершився ІІ чемпіонат Сухопутних військ ЗСУ із зимового військового біатлону серед вищих військових навчальних закладів, оперативних командувань, навчальних центрів та військових частин безпосереднього підпорядкування.

У змаганнях взяли участь понад 120 військовослужбовців, які змагалися в індивідуальній гонці по чотири військовослужбовці від команди та у змішаній естафеті (чоловіки/жінки). Військові спортсмени долали дистанцію 5000 м зі стрільбою з автомата Калашникова по мішенях з положення стоячи, з коліна та лежачи.

За підсумками змагань, у загальнокомандному заліку серед вищих військових навчальних закладів, оперативних командувань, навчальних центрів, перше місце посіла команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також львівські курсанти святкували перемогу в змішаній естафеті. Зокрема, у цьому виді найшвидшими та найвлучнішими були курсанти Тетяна Самотей та Андрій Шклярук. А в індивідуальній гонці рівних не було курсанту Національної академії Олександру Єрмоленку.

Фото: Академія сухопутних військ

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...