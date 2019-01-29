Курсанти Академії сухопутних військ стали переможцями першості ЗСУ з військового біатлону

Курсанти Національної академії сухопутних військ здобули перемогу в першості Збройних сил України із зимового військового біатлону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Нещодавно в 169-ому навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України завершився ІІ чемпіонат Сухопутних військ ЗСУ із зимового військового біатлону серед вищих військових навчальних закладів, оперативних командувань, навчальних центрів та військових частин безпосереднього підпорядкування.

У змаганнях взяли участь понад 120 військовослужбовців, які змагалися в індивідуальній гонці по чотири військовослужбовці від команди та у змішаній естафеті (чоловіки/жінки). Військові спортсмени долали дистанцію 5000 м зі стрільбою з автомата Калашникова по мішенях з положення стоячи, з коліна та лежачи.

За підсумками змагань, у загальнокомандному заліку серед вищих військових навчальних закладів, оперативних командувань, навчальних центрів, перше місце посіла команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також львівські курсанти святкували перемогу в змішаній естафеті. Зокрема, у цьому виді найшвидшими та найвлучнішими були курсанти Тетяна Самотей та Андрій Шклярук. А в індивідуальній гонці рівних не було курсанту Національної академії Олександру Єрмоленку.

Фото: Академія сухопутних військ