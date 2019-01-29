Двом молодикам, які хотіли обікрасти у Моршині магазин, «світить» до 6 років тюрми

Двох дрогобиччан віком 22 та 15 років судитимуть за спробу обікрасти продуктовий магазин у Моршині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

На початку січня цього року двоє юнаків вирішили обікрасти у Моршині продуктовий магазин. Один із них на вулиці стежив, щоб їх не помітили, інший у той час проник у приміщення через вікно. З магазину зловмисники хотіли викрасти товари та гроші, однак завадила їм система охорони.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана у інше приміщення чи сховище) КК України.

Також у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що обидва хлопці причетні ще до низки крадіжок на території Стрия, Дрогобича та прилеглих районів. Більшість із крадіжок – квартирні.

Нещодавно Стрийський міськрайонний суд Львівської області обрав повнолітньому правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а неповнолітньому – домашній арешт.

На зловмисників чекає вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.