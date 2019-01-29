ОСТАННІ НОВИНИ

Двом молодикам, які хотіли обікрасти у Моршині магазин, «світить» до 6 років тюрми

Наталя Дуляба

|

Двох дрогобиччан віком 22 та 15 років судитимуть за спробу обікрасти продуктовий магазин у Моршині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

На початку січня цього року двоє юнаків вирішили обікрасти у Моршині продуктовий магазин. Один із них на вулиці стежив, щоб їх не помітили, інший у той час проник у приміщення через вікно. З магазину зловмисники хотіли викрасти товари та гроші, однак завадила їм система охорони.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана у інше приміщення чи сховище) КК України.

Також у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що обидва хлопці причетні ще до низки крадіжок на території Стрия, Дрогобича та прилеглих районів. Більшість із крадіжок – квартирні.

Нещодавно Стрийський міськрайонний суд Львівської області обрав повнолітньому правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а неповнолітньому – домашній арешт.

На зловмисників чекає вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...