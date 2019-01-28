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Вражаюче перетворення шкільної бібліотеки у Львові. Фото «до» та «після»

Наталя Дуляба

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У Facebook з’явились світлини бібліотеки СЗШ №99, яку у межах Громадського бюджету вдалось перетворити у сучасну навчально-відпочинкову зону для учнів. Про це йдеться на офіційній сторінці Громадського бюджету, передає Львівський портал.

 

Проект «Інтернет-бібліотека-трансформер» у СЗШ №99, що на вул. творчій, 1, став одним із переможців Громадського бюджету  у 2018 році. Його вартість становила майже 0,5 млн грн.

Відтак дотепер у школі повністю відремонтували два приміщення бібліотеки, закупили нові полиці та стелажі для книг. У читальному залі облаштували smart-простори та встановили меблі-трансформери, аби виокремити медіазону, інтернет-зону, простір для соціокультурних заходів, «комфорт-зону» та «зону тиші».

Також для оновленої бібліотеки придбали електронні книги, проектор та інші засоби, необхідні для всебічного розвитку школярів. Тут для учнів планують проводити різноманітні освітні заходи, обговорення та кінопокази.

«Завдяки яскравому дизайну бібліотеки, правильному зонуванню простору та забезпечення доступу до інформації на різних носіях бібліотека перетворилася не лише на місце для навчання, а й стала центром громадського життя у школі», – йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook Громадського бюджету Львова

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