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У «Львівелектротрансі» розповіли, на яких маршрутах вигідно користуватись часовими квитками

Наталя Дуляба

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Із 1 лютого у трамваях і тролейбусах Львова запроваджують нові види проїзних квитків: на півтори години, на день, на три дні та 90 днів. Задля економії грошей ними найвигідніше користуватись на сімох трамвайних та трьох тролейбусних маршрутах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

 

Часові квитки передбачають можливість пересадок. Так, при купівлі денного квитка їхня кількість є необмеженою у порівнянні з 1,5-годинним.

Загалом пересадки можуть бути зручними у таких зонах: пр. Свободи – Університет, пл. Митна – пл. Соборна, вул. Підвальна – вул. Руська, Приміський Вокзал – пл. Кропивницького, вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея, пл. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького, пл. І. Франка – вул. Шота Руставелі, вул. Сахарова – вул. Вітовського, вул. Наукова – вул. Кн. Ольги.

Також завдяки можливості пересадки для львів’ян стають доступними нові напрямки транспортного сполучення без додаткових затрат:

  • вул. Личаківська – Аеропорт (Трамвай № 2 + Тролейбус № 9);
  • Головний Вокзал – вул. Грінченка (Трамвай № 6 + Тролейбус № 13)  – альтернатива автобусу №31;
  • Головний вокзал – вул. Пасічна (Трамвай № 1 + Трамвай № 2) – альтернатива автобусу №29;
  • Головний вокзал – Сихів (Трамвай № 9 + Трамвай № 8) – альтернатива автобусу №16, №32;
  • Левандівка – Підзамче (Трамвай № 6 + Тролейбус № 12) – альтернатива автобусу № 20.

Разом із новими видами квитків у Львові вводять й нові способи купівлі. Один із них – SMS-оплата, що передбачає придбання квитка через надсилання короткого повідомлення на короткий номер. Наразі така послуга буде доступна лише для користувачів мобільного оператора Vodafone.

«Додатковою перевагою SMS-оплати є те, що пасажир може запам’ятати у своєму телефоні набраний текст SMS-повідомлення – так званий код – і повторно надсилати його щоразу, їдучи в електротранспорті. Також пасажирам не потрібно нічого сканувати чи бути прив’язаними до мобільних додатків якогось із банків. Єдина умова здійснення SMS-оплати: на балансі мобільного рахунку абонента Vodafone повинні бути кошти», – пояснив заступник генерального директора Vodafone Україна Костянтин Воробйов.

Часові квитки на проїзд в міському електротранспорті коштуватимуть:

– півторагодинний електронний абонемент із можливістю пересадки «трамвай-тролейбус» – 5,50 грн;

– денний електронний абонемент «трамвай-тролейбус» – 15 грн;

– триденний електронний абонемент «трамвай-тролейбус» – 40 грн;

– тримісячний електронний абонемент «трамвай-тролейбус» – 420 грн.

Також оплачувати проїзд в електротраспонті Львова можна буде за допомогою «Ewallet» від компанії «EasyPay» за через Bluetooth.

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