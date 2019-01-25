ОСТАННІ НОВИНИ

У трамваях і тролейбусах Львова запровадили годинні та добові електронні абонементи

Соломія Григор'єва

|

Виконком прийняв 2 рішення щодо оплати за проїзд електронних абонементів в електротранспорті. Рішення було прийняте сьогодні, 25 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з рішенням «Про встановлення вартості електронних абонементів для проїзду в електротранспорті м. Львова» встановлено:

  1. Вартість півторагодинного електронного абонемента з можливістю пересадки «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 5,50 грн;
  2. Вартість денного електронного абонемента «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 15,00 грн;
  3. Вартість триденного електронного абонемента «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 40,00 грн;
  4. Вартість тримісячного електронного абонемента «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 420,00 грн.

Також виконавчий комітет прийняв рішення «Про запровадження системи безготівкового розрахунку в електротранспорті м. Львова», яким дозволено ЛКП «Львівелектротранс» у порядку експерименту на період з 1 січня по 31 грудня 2019 року здійснювати безготівкові розрахунки за надання послуг з перевезення пасажирів з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування «Ewallet» від компанії «EasyPay» за допомогою технології Bluetooth, а також впровадження оплати проїзду за допомогою SMS-повідомлень мобільних платежів операторів стільникового зв’язку.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...