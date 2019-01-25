У трамваях і тролейбусах Львова запровадили годинні та добові електронні абонементи

Виконком прийняв 2 рішення щодо оплати за проїзд електронних абонементів в електротранспорті. Рішення було прийняте сьогодні, 25 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з рішенням «Про встановлення вартості електронних абонементів для проїзду в електротранспорті м. Львова» встановлено:

Вартість півторагодинного електронного абонемента з можливістю пересадки «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 5,50 грн; Вартість денного електронного абонемента «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 15,00 грн; Вартість триденного електронного абонемента «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 40,00 грн; Вартість тримісячного електронного абонемента «трамвай-тролейбус» для проїзду в електротранспорті м. Львова — 420,00 грн.

Також виконавчий комітет прийняв рішення «Про запровадження системи безготівкового розрахунку в електротранспорті м. Львова», яким дозволено ЛКП «Львівелектротранс» у порядку експерименту на період з 1 січня по 31 грудня 2019 року здійснювати безготівкові розрахунки за надання послуг з перевезення пасажирів з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування «Ewallet» від компанії «EasyPay» за допомогою технології Bluetooth, а також впровадження оплати проїзду за допомогою SMS-повідомлень мобільних платежів операторів стільникового зв’язку.