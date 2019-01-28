Ще один львів'янин захотів стати президентом

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів в президенти ­– Олександра Данилюка (самовисуванець) і Руслана Кошулинського (кандитат від партії «ВО «Свобода»). Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК, передає УНІАН.

ЦВК встановила відповідність поданих кандидатами документів вимогам закону «Про вибори президента України» та зареєструвала кандидатів одноголосно.

Таким чином, станом на 28 січня комісія зареєструвала 22 кандидати на пост президента України: Ігоря Шевченка (самовисуванець), Сергія Капліна (кандидат від Соціал-демократичної партії), Валентина Наливайченка (кандидат від партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість»), Віталія Скоцика (самовисуванець), Андрія Садового (кандидат від партії «Об’єднання «Самопоміч»), Євгена Мураєва (кандидат від партії «Наші»), Анатолія Гриценка (кандидат від партії «Громадянська позиція»), Віталія Купрія (самовисуванець), Геннадія Балашова (кандидат від партії «5.10»), Ольгу Богомолець (самовисуванець), Олександра Шевченка (кандидат від партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»), Романа Насірова (самовисуванець), Юрія Бойка (самовисуванець), Олега Ляшка (кандидат від Радикальної партії), Аркадія Корнацького (самовисуванець), Олександра Вілкула (кандидат від партії «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку»), Юлію Тимошенко (кандидат від партії ВО «Батьківщина»), Дмитра Добродомова (кандидат від партії «Громадський рух «Народний контроль»), Олександра Мороза (кандидат від партії «Соціалістична партія Олександра Мороза»), Іллю Киву (кандидат від Соціалістичної партії України), Руслана Кошулинського (кандидат від ВО «Свобода»), Олександра Данилюка (самовисуванець).

Як повідомляв Львівський портал, у президенти України вже зголосилися балотуватися два кандидата зі Львова – міський голова, лідер партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий, а також глава партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов.

Раніше Андрій Садовий заявляв, що теперішня каденція на посаді міського голови є останньою.