ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів на пост президента: серед них – Ляшко, Тимошенко, Добродомов, Вілкул

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів на пост президента України.Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у сьогодні, 25 січня, передає УП.

Зокрема зареєстровано таких кандидатів:

-лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко;

-нардеп з фракції БПП Аркадій Корнацький;

-член партії «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» Олександр Вілкул;

-лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко;

-лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов;

-лідер партії «Соціалістична партія Олександра Мороза» Олександр Мороз.

Водночас, члени ЦВК вирішили пізніше у п’ятницю розглянути документи висуванця від «Соціалістичної партії України» Ілля Киви, оскільки виникли запитання до символіки цієї партії.

Таким чином, станом на 16:00 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти.