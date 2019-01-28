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Нацполіція зареєструвала понад 260 заяв про порушення виборчого процесу

Вероніка Рой

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За 26 днів передвиборчої кампанії в Україні зареєстровано 266 заяв і повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. Про це сьогодні, 28 січня, під час підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ заявив Голова Національної поліції Сергій Князєв, передає Урядовий портал.

 

Зазначається, що найбільша кількість надійшла до поліції Києва (30), а також Закарпатської (24) та Дніпропетровської (23) областей. Чимало таких фактів зареєстровано у Полтавській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Черкаській областях. За вказаними фактами розпочато 5 кримінальних проваджень.

«За перший місяць вже складено 67 адміністративних протоколів. Усі факти пов’язані з виготовленням або розповсюдженням друкованих матеріалів передвиборної агітації з порушенням законодавства», – розповів Сергій Князєв.

Також очільник Національної поліції зазначив, що з набранням президентськими перегонами обертів кількість звернень про факти порушення законності під час цьогорічної кампанії лише зростатиме. Він закликав забезпечити якісне документування всіх обставин учинених злочинів для завершення досудового розслідування, направлення проваджень до суду і притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що для належного забезпечення правопорядку під час виборів в Україні необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців.

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