Порядок на виборах охоронятимуть щонайменше 60 тисяч поліцейських

Для належного забезпечення правопорядку під час виборів в Україні необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців. Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє Укрінформ.

«Враховуючи близько 30 тисяч загальної кількості окружних та дільничих виборчих комісій, для забезпечення їхньої охорони нам необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців – у розрахунку по два працівники на дільницю», – зазначив він.

Олександр Фацевич уточнив, що мають бути сформовані резерви, а також необхідно створити мобільні групи головних управлінь.

«Очевидно, що забезпечити присутність такої кількості особового складу дуже складно. У зв’язку з викладеним я звертаюсь до міністра (глави МВС Арсена Авакова — ред.) з проханням дати відповідні доручення щодо залучення під час народного волевиявлення максимальну кількість військовослужбовців Нацгвардії, прикордонників, працівників ДСНС, міграційної служби, постійного та перемінного складу навчальних закладів Нацполіції та системи МВС», – заявив Фацевич.

Представник Нацполіції наголосив, що активний старт президентської кампанії 2019 року потребує від правоохоронних органів неабиякої пильності, зокрема в частині дотримання законності її учасників.