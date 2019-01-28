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На Львівщині ліквідували більше 200 стихійних сміттєзвалищ

Наталя Дуляба

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Упродовж 2016-2018 років на території Львівщини ліквідували 211 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею понад 150 га. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Однією з найважливіших та найнагальніших проблем у Львівській області є продукування та накопичення побутових відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах, об`єми яких займають великі площі землі. Несанкціоновані сміттєзвалища призводять до забруднення практично усіх природних ресурсів: атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ дасть зменшення антропогенного впливу на природнє середовище Львівщини», – пояснив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Він також додав, що за останні два роки в області рекультивували 5 сміттєзвалищ в Жовківському (с.Нова Скварява, с. Магерів), Миколаївському (с.Крупське), Пустомитівському (Раковецька сільська рада) та Жидачівському (с.Репехів) районах. Їхня загальна площа становила понад 7,3 га.

Нагадаємо, зараз у Львівській області існує ще 40 несанкціонованих сміттєзвалищ. Їх планують ліквідувати протягом 2019-2020 років.

Як повідомляв Львівський портал, вкінці 2017 року погодили Стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року, яка передбачає зведення чотирьох сміттєпереробних комплексів.

Для будівництва сміттєпереробних заводів раніше було запропоновано 17 ділянок. Конкурсна комісія обрала три підприємства, які претендують на будівництво комплексу із переробки сміття на Львівщині.

Раніше голова Львівської ОДА зазначав, що розміщення заводів заплановане у Новому Роздолі, у Дрогобицькому та Жовківському районах. Питання зависло на етапі проведення громадських обговорень. Зокрема, у липні 2018 року керівник департаменту ЖКГ Львівської ОДА Назарій Романчук анонсував підсумкове проведення громадських слухань у Новому Роздолі, наголосивши на тому, що області вдалося досягнути домовленості з польським інвестором ТОВ «Вейст менеджмент системс».

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