Як у Львові проходить День гуцульської культури

Сьогодні, 27 січня, у Львові біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувається театралізоване автентичне мистецьке свято – «День гуцульської культури». Львів’яни та гості міста мають можливість відчути колоритну гуцульську різдвяну атмосферу із колядою, танцями, майстер-класами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Майже дві сотні дійових осіб у складі творчих мистецьких колективів та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з Верховинського району Івано-Франківської області дарують гостям свята хороший настрій.

Також рамках Дня гуцульської культури народні колективи демонструють на сцені унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – обряд гуцульського весілля, гуцульський одяг, народний танець, гуцульську співанку й коляду.

Крім того, у виставкових наметах діє святкова виставка-ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння та інших видів народного промислу Гуцульщини.

Фото: Львівська обласна рада, ЛОДА, Facebook-сторінка Олександра Ганущина