У Львові вшанували жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, в Україні відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. До вшанування долучилися також і мешканці Львова та області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У Львові поминальні заходи розпочались зі спільної молитви на площі біля пам’ятника жертвам Львівського гетто. Після скорботного віче учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятника жертвам Львівського гетто.

Фото: ЛОДА, Facebook-сторінка Андрій Москаленка