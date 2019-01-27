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У Львові вшанували жертв Голокосту

Вероніка Рой

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Сьогодні, 27 січня, в Україні відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. До вшанування долучилися також і мешканці Львова та області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У Львові поминальні заходи розпочались зі спільної молитви на площі біля пам’ятника жертвам Львівського гетто. Після скорботного віче учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятника жертвам Львівського гетто.

Фото: ЛОДА, Facebook-сторінка Андрій Москаленка

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