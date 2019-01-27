На Виговського 63-річний чоловік випав з вікна квартири і загинув

Вчора, 26 січня, у Львові на вулиці Виговського через падіння з вікна квартири загинув 63-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з повідомленням, близько 11:26 год. у Львові на вул. Виговського,17, від отриманої політравми внаслідок падіння з висоти загинув чоловік, який проживав за вказаною адресою.

Наразі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 25 січня на вулиці Заводській через падіння з третього поверху загинув пенсіонер.