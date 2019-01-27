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На трасі Львів-Шегині не розминулись ВАЗ та рейсовий автобус: водій легковика – у реанімації

Вероніка Рой

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Вчора, 26 січня, близько 21:12 год. на трасі Львів-Шегині, поблизу села Бартатів Городоцького району, зіткнулись автомобіль ВАЗ та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП водій легковика потрапив до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як йдеться у повідомленні, 44-річний водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом «Львів-Черляни» марки «Мерседес Бенс 614» під керуванням 42-річного жителя м. Городка.

Водій та пасажири автобусу тілесних ушкоджень не зазнали. Водій автомобіля ВАЗ госпіталізований в реанімаційне відділення Городоцької МЛ з діагнозом: «мозкова кома, забійно-рвана рана скроневої ділянки голови справа, забійна рана передньої поверхні середньої третини лівого стегна». Пасажирка ВАЗу отримала незначні тілесні ушкодження та була відпущена по місцю проживання.

Обставини події встановлюються.

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