На трасі Львів-Шегині не розминулись ВАЗ та рейсовий автобус: водій легковика – у реанімації

Вчора, 26 січня, близько 21:12 год. на трасі Львів-Шегині, поблизу села Бартатів Городоцького району, зіткнулись автомобіль ВАЗ та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП водій легковика потрапив до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як йдеться у повідомленні, 44-річний водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом «Львів-Черляни» марки «Мерседес Бенс 614» під керуванням 42-річного жителя м. Городка.
Водій та пасажири автобусу тілесних ушкоджень не зазнали. Водій автомобіля ВАЗ госпіталізований в реанімаційне відділення Городоцької МЛ з діагнозом: «мозкова кома, забійно-рвана рана скроневої ділянки голови справа, забійна рана передньої поверхні середньої третини лівого стегна». Пасажирка ВАЗу отримала незначні тілесні ушкодження та була відпущена по місцю проживання.
Обставини події встановлюються.
Вероніка Рой