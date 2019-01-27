ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині чоловік вбив дружину, а потім вчинив самогубство

Вероніка Рой

|

В одному із сіл Стрийського району чоловік вбив дружину сокирою, а потім вчинив самогубство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, у Стрийський відділ поліції 26 січня близько 19.00 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району виявлено тіла без ознак життя 48-річного місцевого мешканця та його 46-річної дружини.

Як попередньо встановили поліцейські, між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Під час нього він заподіяв дружині кілька ударів сокирою по голові, після чого покінчив життя самогубством.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Призначено низку експертиз.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...