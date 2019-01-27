На Стрийщині чоловік вбив дружину, а потім вчинив самогубство

В одному із сіл Стрийського району чоловік вбив дружину сокирою, а потім вчинив самогубство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, у Стрийський відділ поліції 26 січня близько 19.00 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району виявлено тіла без ознак життя 48-річного місцевого мешканця та його 46-річної дружини.

Як попередньо встановили поліцейські, між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Під час нього він заподіяв дружині кілька ударів сокирою по голові, після чого покінчив життя самогубством.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Призначено низку експертиз.