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У Карпатах снігова лавина накрила туристів. Один з них загинув

Вероніка Рой

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Вчора, 25 січня, під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг, Рахівського району Закарпаття зійшла снігова лавина, в яку потрапили троє 28-річних мешканців Києва. Двом туристам вдалося вибратися з лавини, один, на жаль, загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Закарпатській області.

 

Повідомляється, що туристи попередньо дізнавались в рятувальників про погодні умови в тій місцевості, рівень лавинної небезпеки та можливість виходу туристичним маршрутом. У відповідь фахівці ДСНС заборонили їм виходити у Карпати та рекомендували дочекатись покращення погодних умов. Однак ті знехтували порадами досвідчених та вирушили туристичним маршрутом до гірського озера Геришаска на полонину Ярошеска в районі гори Стіг Рахівського району.

За словами потерпілих, близько 17:00 24 січня їх накрило сніговою лавиною. Двом з них вдалось відкопатись з-під шару снігу. Також  вони відкопали свого товариша, однак, він вже був без ознак життя.

У зв’язку із темною порою доби, обоє вирішили переночувати в горах, а зранку повернутись до населеного пункту та розповісти про цей факт відповідним службам. Адже самостійно транспортувати загиблого, через брак технічних засобів не виявлялось можливим.

Наразі у цю місцевість направлена пошуково-рятувальна група для транспортування тіла.

Зазначимо, що у зв’язку з приростом снігу, в горах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, як вижити під час зимового походу в горах.

Додамо, що в мережі Інтернет опублікували перелік колиб та притулків в Карпатах, в яких заблукалі туристи можуть заночувати.

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