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Надзвичайники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах

Вероніка Рой

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Сьогодні, 26 січня, у горах на Львівщині очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посилання УкрГідрометцентр.

 

Як йдеться у повідомленні, у зв’язку з приростом снігу, в горах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, як вижити під час зимового походу в горах.

Додамо, що в мережі Інтернет опублікували перелік колиб та притулків в Карпатах, в яких заблукалі туристи можуть заночувати.

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