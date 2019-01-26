Львів’ян просять не паркувати авто у недозволених місцях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці

У мерії Львова закликають містян не паркувати свої автомобілі у невідведених для цього місцях, аби не заважати снігоприбиральній техніці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Минулої доби був сильний снігопад. Відтак, учора протягом дня техніка та працівники комунальних підприємств були залучені до прибирання міста. Сьогодні оголошено робочим днем для комунальників. Вчора відбулась координаційна нарада з керівниками районних адміністрацій, керівниками ШРП, щоб спланувати свою роботу на вихідних»,- розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Також вона закцентувала увагу на тому, що, згідно з правилами благоустрою, якщо є будинки ОСББ, то саме ОСББ повинні прибирати свою прибудинкову територію. А територію на відстані 2 м від МАФу має прибрати власник кіоску.

«Тому звертаємося до підприємців, мешканців приватних будинків, ОСББ, ЖБК прибрати території біля своїх будівель. Окрім цього, просимо не паркувати свої машини у невідведених для цього місцях, адже це може блокувати проїзд снігоприбиральної техніки», — повідомила Ірина Маруняк,

Загалом вночі та сьогодні зранку до прибирання Львова було залучено 79 одиниць техніки. Для посипання тротуарів і доріг було використано 305 м³ піскосуміші, 14 тонн солі, 1 тонну реагенту. Також у черговому режимі працювало ще 68 одиниць техніки.

Додамо, загальна кількість техніки, яка може бути задіяна для прибирання міста в зимовий період, становить 135 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора у Львові багато містян скаржилися на неприбрані від снігу вулиці та затори на дорогах.