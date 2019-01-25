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Вчені створили нову технологію 3D-друку, яка у 100 разів швидша

Соломія Головіна

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Вчені з Мічиганського університету розробили нову технологію 3D-друку, швидкість якої за їхніми словами, у 100 разів перевищує стандартну на сьогодні швидкість 3D-друку. Про це повідомляє «Громадське».

 

Новий метод 3D-друку може візуалізувати тривимірний об’єкт за лічені хвилини, а не годинни. Для прискорення процесу друку використовують посудину зі смолою та вплив ультрафіолетових і синіх променів — наразі цей метод є експериментальним.

Техніка виглядає ніби процес розплавлення об’єкта, відтворене у зворотньому часі: завдяки різним і точним світловим діапазонам, які випромінюється відбувається полімеризація смоли у тій формі, яку задали розробники.

Смола – є особливим елементом, який абсорбується на довжинах хвиль як синього, так і ультрафіолетового світла.

Перевагою методу, який вчені поки намагається запатентувати, є відносно недороге технічне обладнання, необхідне для виготовлення 3D-принтера.

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