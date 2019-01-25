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Понад 14 тисяч дітей з особливими потребами в Україні навчаються у садочках і школах

Вероніка Рой

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Щороку кількість дітей, які охоплені інклюзивною освітою, зростає вдвічі. На сьогодні вже понад 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у садочках та школах. Про це заявив Президент Петро Порошенко на Всеукраїнській нараді з інклюзивної освіти у Києві, передає Укрінформ.

 

«Щорічно кількість дітей, які приходять до інклюзивних класів, груп, подвоюється. Це є наші юні співгромадяни, яких уберегли від страждань, від життєвих трагедій», – сказав президент.

Петро Порошенко запевнив, що нині інклюзивна освіта є пріоритетом голів обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування і педагогів. Він також зауважив, що у бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і обладнання майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). При цьому президент відзначив, що такої кількості достатньо, аби повністю задовольнити потребу в цих закладах.

Раніше Львівський портал дізнавався, яка ситуація з інклюзивною освітою у Львові. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Незвичайні діти у звичайній школі».

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